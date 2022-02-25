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Росія планує масштабну провокацію з метою "дегуманізації" українців

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Росія планує масштабну провокацію з метою "дегуманізації" українців

УНІАН

Не ведіться на фейки, закликав міністр.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія готує провокацію, аби звинуватити державу в нібито нелюдських діях.

Про це міністр написав у мережі.

"За даними розвідки, РФ планує масштабну провокацію з метою "дегуманізації" українців, звинувачення України у нібито нелюдських діях. Не ведіться на фейки. Україна захищає свою землю у справедливій захисній війні. На відміну від РФ, ми не цілимося у дитячі садочки і цивільних", – наголосив Кулеба.

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