Росія планує насильно дати всім жителям тимчасово окупованих територій України громадянство РФ

Кремль хоче зробити з українців, незалежно від їхнього бажання, громадян РФ на тимчасово окупованих територіях.

Президент РФ Володимир Путін вніс законопроєкт щодо анексії тимчасово окупованих територій України. В документі заявлено, що всі громадяни України та особи без громадянства, які проживають на території окупованих регіонів на день анексії, "визнаються" громадянами РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Пропагандисти кремля додають, що це необхідно аби мешканці тимчасово окупованих територій мали змогу користуватись усіма "благам російського громадянства". Що ж, напевно йдеться про благо бути мобілізованим до ворожої армії або благо бути невиїзним о всього цивілізованого світу", - йдеться у повідомленні.

Центр національного спротиву закликав мешканців тимчасово окупованих територій залишити регіон до моменту його звільнення ЗСУ.

Нагадаємо, на церемонії у Кремлі 30 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про спробу анексії Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей за підсумками фейкових референдумів, проведених окупантами в цих регіонах.

Тим часом у Збройних силах України повідомили, що проведення так званих "референдумів" у частково окупованих Херсонській та Запорізькій областях не зупинило просування українських військ на півдні країни.

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