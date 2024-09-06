Росія планує нові удари по українській енергосистемі: Шмигаль розповів, чи готова країна

Українська розвідка отримала інформацію, що росіяни вже готують нові атаки ракетами та дронами по об'єктах української енергосистеми.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Верховної Ради у п’ятницю, 6 вересня.

Водночас прем'єр вважає, що в разі відсутності подальших значних пошкоджень енергооб'єктів Україна зможе "пройти зиму без відключень".

"Але ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої "розкоші" – просто жити спокійно, їхня терористична і геноцидна політика буде тривати. Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні та дронові удари по нашій енергосистемі", – зазначив він.

Голова уряду зауважив, що внаслідок російських ударів по енергосистемі України було втрачено 9 гігаватів генерації, що становить майже половину об'єму споживання електроенергії, який був у країні до початку повномасштабної війни.

"Фактично осінь, зиму ми в теперішніх умовах можемо пройти без відключень. Якщо будуть далі атаки тривати – ми зробили все необхідне", – наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, на думку керівника ГУР Кирила Буданова, російські удари по українській енергетиці можуть значно ускладнити роботу української енергосистеми, але повістю її знищити майже нереально, тому що енергосистема України має кілька видів захисту.

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