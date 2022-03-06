Росія планує провокації з використанням примусово мобілізованих жителів ОРДЛО - МВС

Найближчим часом планується використати цих осіб для здійснення провокацій у південних регіонах України.

За даними МВС, Росія планує провокації з використанням примусово мобілізованих жителів ОРДЛО.

Так, за інформацією правоохоронців, на Кримський півострів вчора, 5 березня, прибув ешелон з особовим складом 131 стрілецького полку 1 армійського корпусу, який мобілізований на підконтрольній РФ території Донецької і Луганської областей.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Найближчим часом Кремль планує використати цих осіб для здійснення провокацій у південних регіонах України.

Також провокації з численними жертвами Росія може найближчим часом здійснити у східних регіонах України.

"І хоч ці підрозділи мають вкрай низьку мотивацію, адже їх комплектували з осіб, які насильно мобілізовані в ОРДЛО, не виключено, що агресор використає їх як " гарматне м'ясо", - йдеться у заяві.

Окрім цього, цих осіб можуть використовувати, видаючи за місцевих жителів для пропагандистських картинок.

