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Росія планує провокації з використанням примусово мобілізованих жителів ОРДЛО - МВС

Росія планує провокації з використанням примусово мобілізованих жителів ОРДЛО - МВС

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Росія планує провокації з використанням примусово мобілізованих жителів ОРДЛО - МВС

УНІАН

Найближчим часом планується використати цих осіб для здійснення провокацій у південних регіонах України.

За даними МВС, Росія планує провокації з використанням примусово мобілізованих жителів ОРДЛО.

Так, за інформацією правоохоронців, на Кримський півострів вчора, 5 березня, прибув ешелон з особовим складом 131 стрілецького полку 1 армійського корпусу, який мобілізований на підконтрольній РФ території Донецької і Луганської областей. 

Про це повідомила пресслужба МВС.

Найближчим часом Кремль планує використати цих осіб для здійснення провокацій у південних регіонах України

Також провокації з численними жертвами Росія може найближчим часом здійснити у східних регіонах України.

"І хоч ці підрозділи мають вкрай низьку мотивацію, адже їх комплектували з осіб, які насильно мобілізовані в ОРДЛО, не виключено, що агресор використає їх як " гарматне м'ясо", - йдеться у заяві.

Окрім цього, цих осіб можуть використовувати, видаючи за місцевих жителів для пропагандистських картинок.
 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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