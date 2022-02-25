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Росія планує сьогодні прориватися до Києва зі сторони Іванкова та Чернігова - Геращенко

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Росія планує сьогодні прориватися до Києва зі сторони Іванкова та Чернігова - Геращенко

УНІАН

Захисники Києва напоготові.

Ворожі сили планують сьогодні наступ на Київ танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Російські танки чудово горять при попаданні наших ПТУРІВ - Стуги, Корсарів та подарунків наших союзників NWLAW та Джевелінів", - написав Геращенко.

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