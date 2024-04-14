Росія планує створити нову провокацію на ЗАЕС та звинуватити в цьому Україну: в Генштабі розповіли подробиці

Лише за останні тижні РФ вже кілька разів намагалась перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на обʼєкти ЗАЕС.

Російські окупанти готуються до проведення чергової провокації на Запорізькій атомній електростанції. Вони хочуть провести операцію під фальшивим прапором.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“Росія є єдиним терористом у світі, який тримає в заручниках атомну станцію та використовує її для шантажу України та усього світу. Ніхто інший, окрім російських терористів, не ставив світ так близько до межі свідомої радіаційної катастрофи”, - наголосили в Генштабі.

За даними військових, лише за останні тижні РФ вже кілька разів намагалась перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на обʼєкти ЗАЕС. Це свідомі російські дії, які продовжують російську ж практику шантажу нашої держави та усієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на ЗАЕС.

“Україна завжди відповідально ставилась і ставиться до безпеки ядерних обʼєктів. Лише повернення ЗАЕС під контроль України здатне відновити реальну безпеку станції. Допоки російські терористи знаходяться на ЗАЕС, тримають там свою бойову техінку та мають можливість проводити свої операції, безпека станції не може бути гарантована”, - підкреслили в Генштабі.

Нагадаємо, що всі реактори Запорізької АЕС перебувають у стані "холодного зупину".

Читайте також: