Росія почала будувати нову залізницю із Маріуполя до Криму: супутникові фото

Росія почала будівництво ділянки нової залізниці із Маріуполя, за допомогою якої запланувала з’єднати Ростов-на-Дону з Кримом через окуповані території Донецької й Запорізької областей.

Про це свідчить аналіз супутникових знімків апарату Європейського космічного агентства від 25 лютого 2024 року, пише Центр журналістських розслідувань.

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Завдяки свіжим даним журналісти центру з великою вірогідністю припустити, де саме нові колії перетинатимуть ТОТ Півдня України. Зокрема:

Роботи на умовній Східній гілці (Ростов – Таганрог – Маріуполь) не припинялися впродовж усього 2023 року. Наприкінці 2023 р. – на початку 2024 р. Сили оборони України завдали кілька ударів по новому залізничному мосту в районі. с.Гранітне, пригальмувавши темп робіт.

Будівництво на Західній гілці (Маріуполь – Бердянськ – Якимівка) розпочали у першому кварталі 2024 року. Зокрема, с. Осипенко, рівновіддалене від двох портових міст, стане вузловою станцією, разом із воєнним полігоном поблизу с.Новопетрівка, який російські військові активно використовують як для тренувань, так і для дислокації особового складу.

Як можу пролягати нова залізниця із Ростова до Криму через ТОТ півдня України. ФОТО: investigator.org.ua

Як може пролягати нова залізниця із Ростова до Криму через ТОТ півдня України. ФОТО: investigator.org.ua

З цих "вузлів" на схід можуть тягнутися дві колії. Одна, за припущеннями журналістів, вздовж сухопутного коридору, а за кілька кілометрів до Маріуполя повертатиме на північ, де, оминаючи с. Нікольське, з'єднається із залізницею в районі с. Кальчик (~ 10 км від м.Маріуполь). Друга буде з полігону вздовж узбережжя Азовського моря по маршруту Новопетрівка – Куликівське – Урзуф – Юр’ївка – Ялта – Азовське – морський порт Маріуполя.

Від с. Трояни залізниця прямуватиме через с. Новопавлівка паралельно до берегової лінії Азовського моря до с. Нововасилівка, звідки одна колія піде на Мелітополь, а інша – до Приазовського, звідки далі до Якимівки, яка знаходиться на 20 кілометрів південніше Мелітополя і, на думку окупантів, є менш досяжною для ударів ЗСУ.

Приєднатися до вже гілки, яка є, Мелітополь – Джанкой росіяни планують в районі с.Кирпичне, що в 10 км на північ від станції Якимівка.

"Нову залізницю можуть приєднати до залізниці "Бердянськ – Токмак" в районі станції Єлизаветівка та Нельгівка. У Бердянському районі є ще одна ймовірна ділянка: Єлизаветівка – Софіївка – Миколаївка – Бердянське. Проте, цей маршрут перетинає р. Берда, тож без будівництва нового залізничного моста його реалізація неможлива", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними ЦНС, до окупованого Маріуполя звезли 50 тисяч мігрантів із депресивних районів Росії.

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