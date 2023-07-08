Росія почала підготовку до боїв у Криму - Military Media Center

Російські війська почали підготовку до можливих бойових дій у тимчасово окупованому півострові Крим.

Про це інформує Military Media Center.

У повідомленні вказується, що окупаційні війська готуються відбивати наступ українських сил на півострові.

"З метою відбиття потенційного наступу, окупаційні війська проводять фортифікацію місцевості у північній, західній та східній частинах півострова", - йдеться у повідомленні.

Також у Military Media Center заявили, що російські загарбники посилюють захист кримських перешийків.

"В Азовському та Чорному морях російські війська зосереджені на недопущенні атак на свої кораблі та пункти базування флоту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до окупованого міста Керч на Кримському півострові прибув великий десантний корабель ВМФ Росії. Він повинен перевозити автомобілі російських туристів до порту “Кавказ” у разі погіршення ситуації із заторами на Кримському мосту.

Крім того, ми раніше інформували, що колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес заявив, що для того, аби ЗСУ звільнили Крим до кінця літа, Україні потрібно вже зараз надати ракети ATACMS і літаки F-16.

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