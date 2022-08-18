Росія погрожує повністю зупинити Запорізьку АЕС

За негативної ситуації на Запорізькій АЕС росіяни можуть розглянути питання про виведення до "холодного резерву" 5-го та 6-го енергоблоків, що призведе до зупинки станції.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "ТАСС".

"Як висновок з вищевикладеного звертаємо Вашу увагу, що при продовженні негативного розвитку ситуації, пов'язаної з обстрілами атомної станції Україною, може бути розглянуто питання про виведення в "холодний резерв" 5-го і 6-го енергоблоків, що призведе до зупинки Запорізької АЕС", - заявив начальник військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту ЗС РФ Ігор Кирилов.

Нагадаємо, очільник Міжнародної агенції ООН з атомної енергетики Рафаель Маріано Ґроссі заявив про готовність очолити делегацію на Запорізьку АЕС.

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