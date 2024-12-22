Росія погрожує ударом по Києву ракетами з Північної Кореї: що кажуть у РНБО

ЦПД наголошує, що Росія ніколи не інформує про атаки заздалегідь, а подібні повідомлення є інструментом посилення паніки.

Російські пропагандисти розганяють у Мережі нову хвилю чуток, що нібито Кремль готує потужні ракетні удари по українським колл-центрам (офісам). Крім того, рашисти пишуть, що планують обстріляти Київ новими північнокорейськими балістичними ракетами Pukguksong-2.

Наскільки реальна загроза та чи можна вірити заявам пропагандистів, пояснює Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

Приклад російської пропаганди / Фото: Telegram / Центр протидії дезінформації

ЦПД наголошує, що загроза ракетних ударів існує 24/7 з першого дня повномасштабного вторгнення.

"Агресор не інформує про атаки заздалегідь, а подібні повідомлення є інструментом посилення паніки з-поміж населення", – йдеться в повідомленні.

ЦПД нагадує українцям, що важливо кожного разу не нехтувати сигналами повітряної тривоги та у разі небезпеки прямувати в укриття.

"Також просимо представників українських ресурсів, які підхопили цю новину, зважено підходити до поширеня подібної інформації, адже це може несвідомо підігравати агресору в його кампанії страху", – підсумували у ЦПД.

Нагадаємо, що Росія могла отримати балістичну ракету з Північної Кореї Pukguksong-2 з дальністю 1200 км.

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