Росія посеред ночі атакувала готель у Краматорську: поранені іноземці (фото)

За даними місцевої влади, на місці атаки триває розбір завалів і рятувальна операція.

У ніч проти 25 серпня окупаційна армія завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області. Під ударом опинився готель.

Про це повідомив вранці начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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"Черговою мішенню в місті став готель - наразі відомо про 2 поранених, ще 1 людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих - це журналісти, громадяни України, США та Великої Британії", - йдеться у його дописі на сторінці у телеграм-каналі.

Він додав, що внаслідок атаки, окрім готелю, пошкоджено також багатоповерхівку поблизу.

"На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція", - зазначив посадовець.

Ракетний удар по Краматорську Донецької області. ФОТО: Вадим Філашкін/Телеграм

Нагадаємо, за даними ISW, ЗСУ мають успіхи біля Кремінної, а росіяни просунулися біля Торецька і Покровська.

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