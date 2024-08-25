Росія посеред ночі атакувала готель у Краматорську: поранені іноземці (фото)

За даними місцевої влади, на місці атаки триває розбір завалів і рятувальна операція.
У ніч проти 25 серпня окупаційна армія завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області. Під ударом опинився готель.
Про це повідомив вранці начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Черговою мішенню в місті став готель - наразі відомо про 2 поранених, ще 1 людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих - це журналісти, громадяни України, США та Великої Британії", - йдеться у його дописі на сторінці у телеграм-каналі.
Він додав, що внаслідок атаки, окрім готелю, пошкоджено також багатоповерхівку поблизу.
"На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція", - зазначив посадовець.
Нагадаємо, за даними ISW, ЗСУ мають успіхи біля Кремінної, а росіяни просунулися біля Торецька і Покровська.
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