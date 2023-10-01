Росія поширює фейки про "могили немовлят та торгівлю органами дітей" в Україні

Проросійські акаунти поширюють дезінформацію про "поради", як убезпечити дитину від викрадення на органи в Україні.

Проросійські платні акаунти поширюють у соцмережах "поради" від міжнародної організації Save the Children in Ukraine про те, як убезпечити дитину від викрадення на органи в Україні.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Пропагандисти пишуть, що організація Save the Children in Ukraine нібито опублікувала поради, як убезпечити дитину від викрадення на органи, тому що біля лікарні №6 у Харкові "знайшли могили немовлят без внутрішніх органів". Це – дезінформація.

Фейк РФ про торгівлю органами дітей в Україні. / Фото: Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Міжнародна організація Save the Children in Ukraine вже спростувала свою причетність до цієї "рекламної кампанії" і "порад".

"Якщо ви бачите на Фейсбуці рекламу нібито від імені нашої організації, яка викликає у вас занепокоєння, будь ласка, повідомляйте нам. Ми зробимо все можливе, щоб заблокувати усі потенційно шкідливі повідомлення", - написали в організації.

Акаунт, який поширює цю дезінформацію, заблокував офіційну сторінку організації, повідомила Save the Children in Ukraine у коментарі фактчекерам проєкту "БезБрехні".

"Ми не можемо навіть формально на неї поскаржитись. Тож ми знаходимо інші способи, як це зробити: через партнерів і колег з глобального офісу", - зазначили в організації.

Фото, які пропагандисти додають до фейкових дописів, зроблене у жовтні 2022 року в місті Лиман зображує, як медики-криміналісти ексгумують тіла загиблих від російської агресії під час окупації міста, після звільнення міста ЗСУ. Фото не має жодного стосунку до організації, повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, росіяни видали фейк про російських паспорт Олени Зеленської (відео).

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