Росія посилює укріплення на підступах до Токмака – британська розвідка

Ворог усвідомлює, що наші бійці підходять все ближче.

Російська армія продовжує будувати та посилювати додаткові оборонні укріплення. Це чітко фіксується поблизу міста Токмак.

Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.

Росіяни бояться прориву ЗСУ

Для оцінки ситуації аналітики цитують заяву міського голови Мелітополя Івана Федорова про те, що окупанти розбудовують свою лінію оборони в районі Оріхова. У Новопрокопівці вони зводять двоповерхові бункери, які передбачають тунелі й траншеї.

"Росіяни у Токмаку будують додаткові фортифікації, траншеї укріплюють бетоном. Також російські офіцери почали евакуювати з міста свої родини. Спостерігаються фортифікації на південних підступах до Роботиного", – зазначають фахівці.

Бункери мають стати надійнішим захистом для ворожих солдатів та офіцерів від засобів вогневого ураження ЗСУ. Зокрема, йдеться про атаки безпілотниками. Щобільше, бетонні укріплення стануть у пригоді в умовах потенційних вологих та брудних погодних умов.

"Ці укріплення та евакуація, ймовірно, відображають занепокоєння Росії щодо подальшого прориву українських військ", – поясняють у Міноборони Британії.

Раніше йшлося про те, що окупанти розуміють: вони втратять південний плацдарм – місто Токмак у Запорізькій області. Проте вони все ще намагаються втримати свої позиції.

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