Росія потужно атакує ракетами та БПЛА: по всій Україні запроваджують відключення світла

Під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють, наголосив у компанії.

На тлі масовної атаки Росії "Укренерго" запроваджує екстрені відключення світла по Україні.

Про це інформує ДТЕК.

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"Укренерго" надав розпорядження ввести екстрені відключення світла. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 26 серпня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. У різних містах лунали вибухи, працювало ППО. На жаль, є загиблі.

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