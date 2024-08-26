Росія потужно атакує ракетами та БПЛА: по всій Україні запроваджують відключення світла

Під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють, наголосив у компанії.
На тлі масовної атаки Росії "Укренерго" запроваджує екстрені відключення світла по Україні.
Про це інформує ДТЕК.
"Укренерго" надав розпорядження ввести екстрені відключення світла. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 26 серпня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. У різних містах лунали вибухи, працювало ППО. На жаль, є загиблі.
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