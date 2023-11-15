Росія прагне перехопити ініціативу на полі бою в Україні – ISW

Вони проводять кілька одночасних наступальних операцій на сході України, хоча залишається незрозумілим, чи зможуть російські війська повністю відновити ініціативу.

Про це інформує Інститут дослідження війни ISW.

Але українські війська продовжують тиск на критичні ділянки фронту.

Кілька українських офіційних осіб відзначили, що ситуація вздовж лінії фронту є складною, але українські сили зберігають контроль над бойовим простором.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний 13 листопада під час розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном заявив, що авдіївський, куп’янський і мар’їнський напрямки є найбільш інтенсивними, але зазначив, що українські війська продовжують наступальні дії. на невизначених ділянках фронту.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський підкреслив, що російські війська ведуть одночасні наступальні дії на кількох напрямках і намагаються, зокрема, відновити ініціативу на північ і південь від Бахмута.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили повідомляють про посилення російських обстрілів на куп'янському, авдіївському та донецькому напрямках.

Заяви українських офіційних осіб щодо нинішніх темпів російських операцій на лінії фронту узгоджуються з оцінкою ISW щодо тяглих російських наступальних операцій, зокрема на Куп’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Також читайте У ЗСУ заінтригували заявою про великі успіхи на півдні

Однак російським військам, імовірно, буде важко повністю відновити ініціативу на театрі, а українські війська продовжують власні наступальні операції та досягають успіхів на тактичному рівні вздовж фронту, зокрема в західній Запорізькій області та на східному (лівому) березі Херсона.

Російському військовому командуванню, ймовірно, доведеться вирішити, чи зберігати певні російські елементи на певних ділянках фронту для захисту від поточних українських наступальних операцій, чи передислокувати їх для підтримки наступальних операцій в інших місцях, які, ймовірно, завершаться без підкріплення. Ці рішення, ймовірно, перешкодять здатності Росії повністю відновити ініціативу в найближчі тижні.

Нагадаємо, раніше фахівці Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували слова головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного про позиційний характер війни в Україні. На їхню думку, вони чіткіше окреслюють міркування Залужного щодо змін, які має здійснити Україна, щоб подолати нинішню "позиційну" стадію війни, ніж інтерв’ю для цього ж таки видання The Economist.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.