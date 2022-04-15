"Росія прийшла сюди назавжди": в окупованому Енергодарі поширюють пропагандистські листівки

Загарбники закликають місцевих мешканців коритися їм.

У тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області окупати країни-агресорки поширюють пропагандистські листівки, у яких закликають коритися окупаційній владі.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Таким чином російські загарбники хочуть поширити серед населення думку про те, мовляв, Росія прийшла сюди назавжди.

У листівках також попереджають: аби займатися торгівлею, підприємці повинні домовлятися із самопроголошеним головою окупаційної адміністрації.

До слова, російські окупанти в місті намагаються створити черговий фейк про ніби-то виявлений схрон зброї. На відео, що з'явилося, росіяни назвали невідомих чоловіків представниками Тероборони міста та показали зброю в лісі: автомати та кулемети. До слова, цього озброєння у мешканців міста а представників ТрО точно не могло б бути.

Як повідомлялося, в окупованому Дніпрорудному росіяни захопили відділення поліції і відкрили там свою "міліцію".