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"Росія прийшла сюди назавжди": в окупованому Енергодарі поширюють пропагандистські листівки

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"Росія прийшла сюди назавжди": в окупованому Енергодарі поширюють пропагандистські листівки

The Duran

Загарбники закликають місцевих мешканців коритися їм. 

У тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області окупати країни-агресорки поширюють пропагандистські листівки, у яких закликають коритися окупаційній владі.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації. 

Таким чином російські загарбники хочуть поширити серед населення думку про те, мовляв, Росія прийшла сюди назавжди.

У листівках також попереджають: аби займатися торгівлею, підприємці повинні домовлятися із самопроголошеним головою окупаційної адміністрації. 

До слова, російські окупанти в місті намагаються створити черговий фейк про ніби-то виявлений схрон зброї. На відео, що з'явилося, росіяни назвали невідомих чоловіків представниками Тероборони міста та показали зброю в лісі: автомати та кулемети. До слова, цього озброєння у мешканців міста а представників ТрО точно не могло б бути.

Як повідомлялося, в окупованому Дніпрорудному росіяни захопили відділення поліції і відкрили там свою "міліцію"

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