Росія продовжить завдавати масштабних ударів, намагаючись принизити моральний стан українців - ISW

Російські війська завдали найбільшої серії ракетних і безпілотних ударів по Україні з початку повномасштабного вторгнення вранці 29 грудня.

Про це пише Інститут дослідження війни ISW.

Українські військові джерела повідомили, що російські війська запустили 36 безпілотників Шахед-136/131 і понад 120 ракет різного призначення. розмірів промислових і військових об’єктів та критичної інфраструктури в містах Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі та Сумській, Черкаській та Миколаївській областях.

Український Генштаб повідомив, що російські сили випустили по Україні загалом 160 снарядів і українські сили збили 27 «Шахедів» і 88 ракет Х-101, Х-555 і Х-55.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що російські війська вперше запустили 36 безпілотників "Шахед" з північного, південно-східного та західного напрямків рано вранці 29 грудня.

Пакет ударів, який російські війська застосували 29 грудня, здається, є кульмінацією кількох місяців російських експериментів із різними комбінаціями безпілотників і ракет, а також спроб випробувати українську ППО. За останні кілька місяців російські війська завдали серії ракетних і безпілотних ударів різного масштабу, використовуючи різні комбінації безпілотників, крилатих і балістичних ракет. У більшості останніх ударів російські війська використовували або виключно безпілотники типу «Шахед-136/131», або більшість безпілотників «Шахед» у супроводі меншої кількості ракет. Навпаки, пакет ударів 29 грудня включав 36 безпілотних літальних апаратів Shahed і 120 ракет різного розміру. Українські військові чиновники, включно з речником ВПС України полковником Юрієм Ігнатом, давно відзначають, що російські війська часто використовують безпілотники типу «Шахед» для дослідження української ППО та визначення маршрутів ударів, які найбільш ефективно обходять українські групи ППО.

Заступник начальника Головного управління військової розвідки (ГУР) України генерал-майор Вадим Скібіцький 28 серпня також зазначив, що російські війська, ймовірно, використовують ударні пакети, які складаються з більшої кількості безпілотників, ніж ракет, щоб визначити траєкторії польоту, які обходять українську ППО та дозволяють іншим снарядам більш надійно досягають намічених цілей.

21 жовтня ISW оцінила, що російські війська, ймовірно, диверсифікували комбінацію ракет, бомб і безпілотних літальних апаратів, які використовувалися в ударних пакетах, щоб визначити слабкі місця в охопленні протиповітряної оборони України з метою оптимізації ударного комплексу, такого як той, який російські війська запустили в грудні.

Росія, ймовірно, навмисно накопичувала ракети різних розмірів протягом осені та початку зими 2023 року, щоб створити більш різноманітний пакет ударів і застосувати уроки, отримані під час різноманітних недавніх розвідувальних і дослідницьких місій, а саме використання безпілотників Shahed для обходу української протиповітряної оборони. при використанні ракет для нанесення максимальної шкоди призначеним цілям.

Зокрема, українські сили не перехопили жодної з ракет Х-22/Х-32, балістичних ракет (С-300 та «Іскандер-М»), гіперзвукових балістичних ракет повітряного базування «Кинжал» (Х-47с), протирадіолокаційних ракет Х-31П. , або крилатих ракет Х-59, які російські сили запустили 29 грудня, що свідчить про те, що російські сили змогли успішно застосувати деякі уроки щодо ефективних комбінацій пакетів ударів і що «Шахеди», які передували ракетам, могли відволікти українську ППО або іншим чином дозволив страйк.

"Росія продовжить завдавати масштабних ударів по Україні, намагаючись принизити український моральний стан і здатність України підтримувати військові зусилля проти Росії", - йдеться у повідомленні аналітиків.

Нагадаємо, вранці 29 грудня збройні сили РФ завдали масового ракетного обстрілу по Україні. Вибухи пролунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та Києві. Сили ППО відбили наймасованішу атаку з повітря.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили понад 100 ракет. "Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БпЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито", – написав Володимир Зеленський.

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