Росія продовжує агресію на Україну: основні зусилля зосереджені на блокування Києва

Росія продовжує агресію на Україну: основні зусилля зосереджені на блокування Києва

Противник нарощує угрупування.

Основні зусилля російських окупантів зосереджені на Поліському та Сіверському операційних напрямках з метою блокування Києва.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



На Поліссі окупанти нарощують угруповання. Підрозділи 36 загальновійськової армії Східного військового округу ЗС Росії здійснюють рух у напрямках Бучі, Капітанівки та Білогородки.

Підрозділи Центрального військового округу російських ЗС рухаються у напрямках Борисполя та Ічні. Здійснюється висування резервів.

На Сіверському напрямку російські окупанти силами зі складу 90 танкової дивізії та 41 загальновійськової армії продовжують наступ з метою блокування столиці України з північно-східного напрямку.

Крім того, на цьому напрямку оперативне угруповання Збройних Сил України стримує просування противника на напрямку Конотоп – Полтава – Київ. Військові ведуть оборонні бої на визначених рубежах.