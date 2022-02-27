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Росія продовжує агресію на Україну: основні зусилля зосереджені на блокування Києва

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Противник нарощує угрупування.

Основні зусилля російських окупантів зосереджені на Поліському та Сіверському операційних напрямках з метою блокування Києва.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
 
На Поліссі окупанти нарощують угруповання. Підрозділи 36 загальновійськової армії Східного військового округу ЗС Росії здійснюють рух у напрямках Бучі, Капітанівки та Білогородки.

Підрозділи Центрального військового округу російських ЗС рухаються у напрямках Борисполя та Ічні. Здійснюється висування резервів.

На Сіверському напрямку російські окупанти силами зі складу 90 танкової дивізії та 41 загальновійськової армії продовжують наступ з метою блокування столиці України з північно-східного напрямку.

Крім того, на цьому напрямку оперативне угруповання Збройних Сил України стримує просування противника на напрямку Конотоп – Полтава – Київ. Військові ведуть оборонні бої на визначених рубежах.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає удари по цивільному населенню:

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