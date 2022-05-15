Росія проводить приховану мобілізацію в ОРДЛО: чоловіків відправляють на передову, стосовно жінок - збирають дані

На території псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР" Росія проводить приховану мобілізацію.

До лав збройних сил РФ призивають чоловіків віком до 60 років. Взялися окупанти й за жінок.

Про це повідомила Уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова.

"Росія проводить на тимчасово окупованих українських територіях приховану мобілізацію, а до лав збройних сил рф планують призвати навіть жінок. Зокрема, такі заходи розпочалися в тимчасово окупованому Криму, де багато громадян під час призову відмовляться воювати проти української армії та здаються в полон ЗСУ", - інформує Денісова.

За отриманою нею інформацією, всіх чоловіків у віці до 60 років, які прописані у місті Саки та Сакському районі, у період з 16 по 20 травня 2022 року викликають до військкомату для проведення звірки. Також окупанти планують відправляти в Україну жінок.

"Своєю чергою в ОРЛО в межах мобілізації окупанти поінформували керівництво підприємств про те, що необхідно провести "звірення даних" жінок віком від 18 до 45 років, які мають такі спеціальності: бухгалтер, кухар, медсестра, лаборант, водій, машиніст, прибиральник", - повідомила Людмила Денісова.

Вона наголосила, що примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом, статтею 51 IV Женевської Конвенція про захист цивільного населення під час війни.

Нагадаємо, що українців, які стали свідками звірств окупантів, примусово вивозять в ОРДЛО.

Читайте також: