Росія роками розграбовувала флот України: Плетенчук назвав два ключових приклади

Росія кілька разів грабувала Військово-морські сили України. Перший раз це сталося під час розподілу Чорноморського флоту.

Про це в інтерв'ю "24 Каналу" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Тоді Росія намагалася забрати собі все, що було для неї важливим, дещо вони банально вкрали. Серед пограбованого є і єдиний їх авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов".

Як пояснив Плетенчук, росіяни попросту висадили українську частину команди, і перегнали судно собі.

Вдруге це відбулося вже 2014 року, коли Чорноморський флот Росії блокував у бухтах українські кораблі. Деякі з них окупанти захопили, але не використовували.

"Так і розграбовували понад 10 років. З частини – виймали обладнання для використання на своїх судах, а фактично порожні кораблі потім знищували чи використовували як мішені для надводних стрільб", – розповів він.

Плетенчук також каже, що унікальною є ситуація з великим десантним кораблем "Костянтин Ольшанський", який нещадно розпатрали впродовж дев’яти років, але потім вирішили відновлювати. Бо ж повернути його до строю виявилося легше, ніж полагодити ВДК "Мінськ".

Нагадаємо, очільник ВМС розповів, яке смс отримав від командувача 6-го флоту США у момент знищення крейсера "Москва".

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