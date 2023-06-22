Росія розглядає сценарій теракту: МЗС зробило заяву щодо загрозливої ситуації на Запорізькій АЕС

Росія розглядає сценарій скоєння терористичного акту на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.

Про це заявило Міністерство закордонних справ України із посиланням на інформацію українських розвідувальних органів.



"Мінування та інші форми мілітаризації Запорізької АЕС з боку Росії становлять безпосередню загрозу ядерного інциденту на найбільшій в Європі атомній електростанції", - йдеться у заяві.

Російська армія захопила ЗАЕС, порушивши міжнародне право та норми і стандарти ядерної безпеки, включно сім основоположних принципів МАГАТЕ щодо ядерної безпеки і захищеності.

"Очікуємо чіткої оцінки Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі щодо злочинних дій Росії. Рівень викликів і загроз, які сьогодні постають перед світовим режимом ядерної безпеки внаслідок війни РФ проти України, є надзвичайно високим та вимагає консолідації і посилення міжнародних зусиль з недопущення ядерної катастрофи", - заявили в МЗС..

Міністерство також закликало міжнародну спільноту, зокрема Групу Семи та ЄС, вжити термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС, зокрема запровадити посилені обмежувальні заходи щодо російської атомної галузі та військово-промислового комплексу РФ.

"Наполягаємо на необхідності визнати Росію державою-терористом та забезпечити невідворотність політичних, економічних і правових наслідків за всі скоєні нею злочини і протиправні дії", - йдеться у повідомленні МЗС.

Тим часом експерти стверджують, що наслідки аварії на ЗАЕС можуть бути вдесятеро потужнішими, ніж на ЧАЕС.

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