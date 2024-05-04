Росія розшукує Зеленського: що відповіли в українському МЗС

Українські дипломати нагадали про реальний ордер на арешт Путіна від Міжнародного кримінального суду.

Оголошення МВС РФ у розшук президента України Володимира Зеленського, про яке в суботу, 4 травня, повідомили російські пропагандисти, в МЗС України назвали свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди.

Такий коментар з’явився на офіційній сторінці українського зовнішньополітичного відомства.

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В українському МЗС вважають, що такі повідомлення — не більш, ніж вигаданий російськими державними пропагандистами привід для привернення уваги.

“Принагідно нагадуємо, що на відміну від нікчемних російських оголошень, ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна за підозрою у вчиненні воєнних злочинів є цілком реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу”, - нагадали українські дипломати.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук президента України Володимира Зеленського за неназваною статтею Кримінального кодексу РФ.

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