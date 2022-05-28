"Росія розвалиться при нашій пам'яті": Данілов заявив, що після розколу РФ її необхідно буде позбавити зброї

"Росія розвалиться при нашій пам'яті": Данілов заявив, що після розколу РФ її необхідно буде позбавити зброї

Секретар РНБО Олексій Данилов переконаний, що після відходу Путіна від влади Росія розвалиться, адже це "штучне утворення".

В такому разі цю територію необхідно буде позбавити зброї, зокрема ядерної. Інакше небезпека для всього світу і далі зберігатиметься.

Про це Данілов сказав в інтерв'ю "24 каналу".

Данілов вважає, що Путіна "прибере саме життя". "Це буде 100%. Я вже говорив не раз, що це буде при нашій пам'яті. Також і Росія розвалиться при нашій пам'яті", - наголосив секретар РНБО.

За словами Данілова, Росія не зможе зберегтися, "тому що це штучне утворення".

"Це станеться (розкол Росії - ред.). Ми б дуже хотіли, щоб це сталося "вчора", але ще потрібно трохи почекати", - додав очільник РНБО.

Данілов переконаний, що з Росії необхідно прибрати зброю, зокрема ядерну. За його словами, дуже небезпечно залишати ядерну зброю в країні, яка може вести себе так, як вона вважає за потрібне, нехтуючи законами, ООН і всіма правилами і нормами, які сьогодні є.

"Це дуже-дуже небезпечно. Якщо хтось вважає, що там не з'явиться інший Путін, то, повірте, я вже говорив, їх там дуже багато охочих стати Путіним", - наголосив секретар РНБО.

Данилов каже, що Росія є однією з тих країн, які постійно нападають на інші держави, "постійно пхають ніс і роблять замах на чужі території".

Зазначимо, у Пентагоні вважають, що президент Росії Володимир Путін демонструє, що готовий продовжувати війну на Донбасі та не виявляє бажання вести мирні переговори з Україною. Водночас очільник Кремля досі не досяг жодної стратегічної мети у війні з Україною.

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