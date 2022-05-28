"Росія розвалиться при нашій пам'яті": Данілов заявив, що після розколу РФ її необхідно буде позбавити зброї

Секретар РНБО Олексій Данилов переконаний, що після відходу Путіна від влади Росія розвалиться, адже це "штучне утворення".
В такому разі цю територію необхідно буде позбавити зброї, зокрема ядерної. Інакше небезпека для всього світу і далі зберігатиметься.
Про це Данілов сказав в інтерв'ю "24 каналу".
Данілов вважає, що Путіна "прибере саме життя". "Це буде 100%. Я вже говорив не раз, що це буде при нашій пам'яті. Також і Росія розвалиться при нашій пам'яті", - наголосив секретар РНБО.
За словами Данілова, Росія не зможе зберегтися, "тому що це штучне утворення".
"Це станеться (розкол Росії - ред.). Ми б дуже хотіли, щоб це сталося "вчора", але ще потрібно трохи почекати", - додав очільник РНБО.
Данілов переконаний, що з Росії необхідно прибрати зброю, зокрема ядерну. За його словами, дуже небезпечно залишати ядерну зброю в країні, яка може вести себе так, як вона вважає за потрібне, нехтуючи законами, ООН і всіма правилами і нормами, які сьогодні є.
"Це дуже-дуже небезпечно. Якщо хтось вважає, що там не з'явиться інший Путін, то, повірте, я вже говорив, їх там дуже багато охочих стати Путіним", - наголосив секретар РНБО.
Данилов каже, що Росія є однією з тих країн, які постійно нападають на інші держави, "постійно пхають ніс і роблять замах на чужі території".
Зазначимо, у Пентагоні вважають, що президент Росії Володимир Путін демонструє, що готовий продовжувати війну на Донбасі та не виявляє бажання вести мирні переговори з Україною. Водночас очільник Кремля досі не досяг жодної стратегічної мети у війні з Україною.
Читайте також:
- Європа боїться, що Україна переможе Росію на полі бою: Арестович пояснив гальмування політичних процесів
- "Важке озброєння прямує до нас": Кулеба поділився підсумками розмови з Блінкеном
- Дальнобійна артилерія: чому США зволікають з її передаванням та до чого тут Кримський міст