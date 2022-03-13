"Росія рухається до повної поразки": американський політолог Фукуяма про події в Україні

За словами Фукуями, російське керівництво некомпетентно спланувало свої дії на території України.
Американський філософ і політолог Фукуяма назвав ряд причин, чому Путін йде до поразки в Україні.
Про це повідомляє НВ.
За словами Френсіса Фукуями, російське керівництво некомпетентно спланувало свої дії на території України, опираючись на помилкові припущення щодо прихильності українців до росіян та недооцінювання ЗСУ.
Причини поразки росії в Україні:
- росія рухається до повної поразки в Україні. Російські солдати, очевидно, несли парадну форму для параду перемоги, а не додаткові боєприпаси. Наразі Путін спрямував на війну левову частину всіх своїх збройних сил — він не має величезних резервів. Російські війська застрягли за межами українських міст, де вони стикаються з величезними проблемами із постачанням та постійними нападами українців.
- Крах становища російських військ може бути раптовим і катастрофічним, а не відбуватись повільно внаслідок війни на виснаження. Армія в польових умовах досягне точки, коли її не можна буде ані забезпечити, ані вивести, а бойовий дух випарується. Принаймні, це має раціо для північних бойових зіткнень; росіяни почуваються краще на півдні, але ці позиції буде важко утримати, якщо північні сили рф остаточно втратять боєздатність.
- До того, як це станеться, дипломатичне рішення війни неможливе. Не існує компромісу, прийнятного як для росії, так і для України з огляду на понесені вже втрати.
- Рада Безпеки ООН вкотре довела свою неповносправність. Єдиною корисною річчю було голосування на Генеральній асамблеї, яке допомагає виявити поганих чи уникливих гравців у світі.
- Набагато краще, щоб українці перемогли росіян наодинці, позбавивши москву приводу, що на них напало НАТО. Набагато важливіше є постійне постачання Джавелінів, Стінгеров, TB2, медикаментів, обладнання зв’язку та обміну розвідданими. Я припускаю, що українські сили скеровуються розвідкою НАТО, яка діє за межами України.
- Ціна, яку платить Україна величезна. Але найбільшої шкоди завдають ракети та артилерія, з якими ані МіГи, ані безпольотна зона нічого не можуть вдіяти. Єдине, що зупинить війну — це поразка російської армії на землі.
- Путін не переживе поразки своєї армії. Він має підтримку [всередині росії], оскільки його вважають сильною людиною. Але що він може запропонувати, коли продемонструє некомпетентність та втратить свою силу примусу?
- Сподіватимемося, що Тайвань сам усвідомлює необхідність готуватися до війни, як це зробили українці, і відновити призов на військову службу.
- Турецькі дрони стануть бестселерами.
- Поразка росії уможливить «нове народження свободи» і позбавить нас занепокоєння з приводу занепаду глобальної демократії. Дух 1989 року [падіння Берлінського муру — як символ встановлення демократії, свободи та прав людини] житиме завдяки відважним українцям.