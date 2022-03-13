"Росія рухається до повної поразки": американський політолог Фукуяма про події в Україні

"Росія рухається до повної поразки": американський політолог Фукуяма про події в Україні

За словами Фукуями, російське керівництво некомпетентно спланувало свої дії на території України.

Американський філософ і політолог Фукуяма назвав ряд причин, чому Путін йде до поразки в Україні.

Про це повідомляє НВ.

За словами Френсіса Фукуями, російське керівництво некомпетентно спланувало свої дії на території України, опираючись на помилкові припущення щодо прихильності українців до росіян та недооцінювання ЗСУ.

Причини поразки росії в Україні: