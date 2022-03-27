Росія сама робить все для того, щоб на території нашої держави відбулася дерусифікація - Зеленський

Це ще один прояв згубної політики РФ, переконаний президент України.

Росія сама робить все для того, щоб на території нашої держави відбулася дерусифікація. І це ще один прояв згубної політики РФ.

Про це заявив президент України у своєму зверненні 26 березня.

"Я на постійному контакті із захисниками Маріуполя, їхня рішучість, їх героїзм, стійкість вражають. Вдячний кожному з них, кожній з них. Хоча б відсоток їхньої хоробрості тим, хто вже 31 день думає, як же передати десяток-другий літаків або танків", - підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що спілкувався із захисниками Маріуполя російською мовою, оскільки в Україні ніколи не існувало мовної проблеми.

Потім президент перейшов на російську і звернувся до росіян. Він наголосив, що Росія робить усе, щоб українці самі відходили від російської мови.

"И кстати, мы говорили сегодня с нашими военными Мариуполя, с нашими героями, которые защищают этот город. Мы говорили на русском языке, потому что в Украине нет и никогда не было проблемы языковой. А вот теперь вы, российские оккупанты, эту проблему создаете. Вы делаете все, чтобы наши люди сами уходили от русского языка. Потому что русский язык будет ассоциироваться именно с вами. Только с вами: с этими взрывами и убийствами, вашими преступлениями. Вы депортируете наших людей. Вы травите наших учителей. Вы заставляете повторять все за вашими пропагандистами. Это вы захватываете в плен наших мэров и украинских активистов. Это вы расставляете на оккупированных территориях бигборды с призывами, сегодня они появились, не бояться говорить на русском языке. Не бойтесь говорить! Просто подумайте, что это значит. Там, где русский всегда был частью повседневной жизни, как и украинский язык, на востоке нашего государства, и там, где вы превращаете мирные города сегодня в руины. Россия сама делает все для того, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация. Вы это делаете. За одно поколение. И навсегда. Это еще одно проявление вашей самоубийственной политики", - заявив президент України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також наголосив, що деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків, іншої бронетехніки та, обов'язково, літаків.