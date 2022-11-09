Росія щодня здійснює кібератаки на енергетичні об'єкти України - СБУ

Жодна з кібератак РФ не була ефективною.

Росія супроводжує свої ракетні удари по енергетичним об'єктам України потужними кібератаками. Ворог атакує їх понад 10 разів на день.

Про це розповів керівник департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк в інтерв'ю "Ліга.НЕТ".

За його словами, такі сценарії є прогнозованими, тому не досягають своєї мети. Жодна з кібератак РФ не була ефективною.

"СБУ постійно блокує кібератаки на обʼєкти енергетики. Саме ця галузь, разом з інфраструктурою і логістикою – це пріоритетні цілі для російських спецслужб. Останні обстріли ТЕЦ та ГЕС супроводжувалися і кібератаками", – зазначив Вітюк.

Він додав, що більшість із російських кібератак залишаються непоміченими для суспільства, але не для фахівців, які їх відбивають і локалізують.

"У найгіршому випадку вони можуть через кібератаку, наприклад, вимкнути електроенергію на деякий час, або якісь сервіси не будуть працювати протягом нетривалого періоду, але ми працюємо, щоб навіть цього не трапилось", – додали в СБУ.

Нагадаємо, СБУ затримала ворожу диверсійно-розвідувальну групу ФСБ на Сумщині. Зловмисники готували вбивства командирів Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

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