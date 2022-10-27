Росія щось незаконно будує на Запорізькій АЕС: Україна просить МАГАТЕ перевірити

Росія проводить якесь будівництво на Запорізькій АЕС, однак Україна не має змоги дізнатися, що саме там відбувається. Тому Держатомрегулювання звернулася з відповідним проханням до МАГАТЕ.

Державна інспекція ядерного регулювання України дізналася про те, що Росія проводить незаконне будівництво на захопленій Запорізькій атомній електростанції і закликає МАГАТЕ перевірити це.

Про це 27 жовтня розповів виконувач обов’язків голови Держатомрегулювання – головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков під час брифінгу.

За його словами, Росія щось будує на захопленій Запорізькій АЕС. Проте Україна не має змоги дізнатися, що саме там відбувається.

"Держатомрегулювання вже звернулося до МАГАТЕ з проханням перевірити, що відбувається на ЗАЕС. Щоб ми отримали більш повну інформацію", - сказав Коріков.

Нагадаємо, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що російська армія під час відступу може вдатися до терактів, зокрема підриву житлових масивів або Запорізької АЕС, щоб остаточного вивести з ладу станцію та спровокувати техногенну катастрофу, звинувативши Україну.

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