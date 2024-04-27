Росія агресивно відновлює армію, партнерам України необхідно швидко діяти — генерал США

ЗСУ мають труднощі на фронті, але вони зумовлені зменшенням постачання озброєнь з боку партнерів.

Росія докладає максимум зусиль, щоб швидко відновлювати та поповнювати свою армію, тому агресія проти України є міжнародною проблемою, і партнери Києва мусять діяти негайно.

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Про це після зустрічі у форматі Рамштайн заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун.

"Агресія Росії проти України, боротьба України за суверенітет — це питання міжнародного значення, прямий виклик глобальній безпеці, а також безпеці НАТО і Сполучених Штатів", — сказав Браун.

Генерал зазначив, що ЗСУ мають труднощі на фронті, але вони зумовлені зменшенням постачання озброєнь з боку партнерів України. Разом з тим, за словами Брауна, українські військові продовжують зміцнювати оборону, їм буде важко зупинити росіян без постійної військової підтримки Заходу.

"Тим часом Росія агресивно відновлює свої збройні сили, використовуючи чисельну перевагу, щоб підірвати рішучість і ресурси України. Саме тому ми всі повинні діяти невідкладно", — наголосив американський військовий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден розповів, коли США надішлють зброю до України.

Крім того, ми раніше інформували, що США готують другий пакет допомоги на 6 мільярдів доларів.

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