Росія скидає на Чернігів бомби для фортифікаційних споруд — очільник ОВА

Росія скидає на Чернігів бомби для фортифікаційних споруд — очільник ОВА

Окупанти застосовують проти Чернігова потужну зброю невибіркової дії — некеровані авіабомби ФАБ-500.

Росія скоює злочини проти людства, скидаючи бомби на житлові квартали Чернігова.

Про це заявив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За його словами, росіяни ось уже 3 дні поспіль завдають авіаударів по житловим кварталам міста та соціальним об’єктам. Зараз російські війська застосовують проти Чернігова потужну зброю невибіркової дії — некеровані авіабомби ФАБ-500.

"Зазвичай така зброя застосовується проти військово-промислових об’єктів та фортифікаційних споруд. А у Чернігові – проти житлових кварталів", — зазначив Чаус.

Він повідомив, що три такі бомби, які не розірвалися, були знайдені сьогодні на місці падіння російського винищувача-бомбардувальника Су-34. Літак уранці збили біля Чернігові бійці ППО.

Нагадаємо, що російський окупант, який катапультувався зі збитого над Черніговом літака, під час приземлення вбив чоловіка.