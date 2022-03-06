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Росія скидає на Чернігів бомби для фортифікаційних споруд — очільник ОВА

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Росія скидає на Чернігів бомби для фортифікаційних споруд — очільник ОВА

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Окупанти застосовують проти Чернігова потужну зброю невибіркової дії — некеровані авіабомби ФАБ-500.

Росія скоює злочини проти людства, скидаючи бомби на житлові квартали Чернігова.

Про це заявив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За його словами, росіяни ось уже 3 дні поспіль завдають авіаударів по житловим кварталам міста та соціальним об’єктам. Зараз російські війська застосовують проти Чернігова потужну зброю невибіркової дії — некеровані авіабомби ФАБ-500.

"Зазвичай така зброя застосовується проти військово-промислових об’єктів та фортифікаційних споруд. А у Чернігові – проти житлових кварталів", — зазначив Чаус.

Він повідомив, що три такі бомби, які не розірвалися, були знайдені сьогодні на місці падіння російського винищувача-бомбардувальника Су-34. Літак уранці збили біля Чернігові бійці ППО.

Нагадаємо, що російський окупант, який катапультувався зі збитого над Черніговом літака, під час приземлення вбив чоловіка.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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