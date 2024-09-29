Росія скинула 13 авіабомб на Запоріжжя: зросла кількість постраждалих

За даними місцевої влади, серед поранених 17-річний хлопець.
Станом на 11:05 кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок атаки КАБами зросла до 13 осіб, серед яких - неповнолітній.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Кількість постраждалих зросла до 13 осіб. Серед поранених 17-річний хлопець", - написав він.
У Міністерстві внутрішніх справ додали, що росіяни скинули на місто 13 авіабомб. Аварійно-рятувальні роботи завершено.
Очільник ОВА попередив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.
"УВАГА! Загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу", - написав він о 11:07.
Нагадаємо, вранці 29 вересня Росія обстріляла залізницю у Запоріжжі, внаслідок чого пошкоджено станцію та пасажирський потяг.
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