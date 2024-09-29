Росія скинула 13 авіабомб на Запоріжжя: зросла кількість постраждалих

Станом на 11:05 кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок атаки КАБами зросла до 13 осіб, серед яких - неповнолітній.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Кількість постраждалих зросла до 13 осіб. Серед поранених 17-річний хлопець", - написав він.

У Міністерстві внутрішніх справ додали, що росіяни скинули на місто 13 авіабомб. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

Очільник ОВА попередив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.

"УВАГА! Загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу", - написав він о 11:07.

Нагадаємо, вранці 29 вересня Росія обстріляла залізницю у Запоріжжі, внаслідок чого пошкоджено станцію та пасажирський потяг.

Росія атакувала КАБами Запоріжжя: що відбувається на місцях прильотів

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