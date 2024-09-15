Росія скинула декілька бомб на Харків: під завалами багатоповерхівки ще можуть бути люди

За словами голова ОВА, внаслідок удару один під'їзд - зруйнований.
Російські окупанти випустили по Харкову та району щонайменше шість КАБів та влучила в багатоповерхівку у місті. Багато потерпілих, під завалами ще можуть бути люди.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов із місця атаки.
За його словами, внаслідок удару один під'їзд - зруйнований.
"Рятувально-пошукова операція триває. Зруйновано один під'їзд будинку. Пожежа на 9 поверсі. Пошкоджено щонайменше 1500 вікон. Десятки пошкоджених автівок. Троє людей у важкому стані. 30 поранених загалом. Під завалами можуть бути люди", - сказав він.
Синєгубов захначив, що із постраждалого будинку проводиться евакуація жителів.
Працюють на місці профільні, гуманітарні та міжнародні та українські оргінізації.
Нагадаємо, після 15-ї у неділю, 15 вересня, Росія завдала удару КАБами по Харкову. Влучила в багатоповерхівку.
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