Росія скинула декілька бомб на Харків: під завалами багатоповерхівки ще можуть бути люди

За словами голова ОВА, внаслідок удару один під'їзд - зруйнований.

Російські окупанти випустили по Харкову та району щонайменше шість КАБів та влучила в багатоповерхівку у місті. Багато потерпілих, під завалами ще можуть бути люди.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов із місця атаки.

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За його словами, внаслідок удару один під'їзд - зруйнований.

"Рятувально-пошукова операція триває. Зруйновано один під'їзд будинку. Пожежа на 9 поверсі. Пошкоджено щонайменше 1500 вікон. Десятки пошкоджених автівок. Троє людей у важкому стані. 30 поранених загалом. Під завалами можуть бути люди", - сказав він.

Синєгубов захначив, що із постраждалого будинку проводиться евакуація жителів.

Працюють на місці профільні, гуманітарні та міжнародні та українські оргінізації.

Нагадаємо, після 15-ї у неділю, 15 вересня, Росія завдала удару КАБами по Харкову. Влучила в багатоповерхівку.

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