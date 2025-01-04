Росія скинула КАБ на багатоповерхівку на Сумщині: серед поранених діти

Ворог скинув бомбу на житлову багатоповерхівку.
4 січня ворог наніс авіаційний удар, застосувавши КАБ, по Свеській громаді Шосткинського району, що на Сумщині.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Попередньо, поранено двоє дітей і одна доросла людина.
"Зруйновано один під'їзд багатоквартирного будинку. Проводиться аварійно-рятувальна операція", – йдеться в повідомленні.
Під завалами можуть знаходитись люди.
Нагадаємо, російські війська обстріляли Нікополь із важкої артилерії. В місті постраждало троє осіб.
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