Росія скинула КАБ на багатоповерхівку на Сумщині: серед поранених діти

Ворог скинув бомбу на житлову багатоповерхівку.

4 січня ворог наніс авіаційний удар, застосувавши КАБ, по Свеській громаді Шосткинського району, що на Сумщині.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Попередньо, поранено двоє дітей і одна доросла людина.

"Зруйновано один під'їзд багатоквартирного будинку. Проводиться аварійно-рятувальна операція", – йдеться в повідомленні.

Під завалами можуть знаходитись люди.

Нагадаємо, російські війська обстріляли Нікополь із важкої артилерії. В місті постраждало троє осіб.

Читайте також: