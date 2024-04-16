Росія скинула КАБ на Берислав: 15 людей отримали контузії (фото)

У вівторок, 16 квітня, російська армія скинула керовану авіаційну бомбу на Берислав у Херсонській області. Внаслідок удару 15 людей отримали контузії.

Про це повідомили керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та обласна прокуратура.

За його словами, окупанти вдарили КАБом по житловій забудові. Пошкоджено будівлю провайдера, аптеку, житловий будинок та іншу цивільну інфраструктуру.

Внаслідок ворожої атаки, 15 місцевих жителів отримали контузії. Вони мають легкі травми. Потерпілим надали медичну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися.

Прокуратур розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, російська армія здійснила авіаційний удар по Бериславу. близько 11:30.

РФ скинула КАБ на Берислав. / Фото: Прокуратура Херсонської області

Російська армія скинула керовану авіаційну бомбу на Берислав.

Як повідомлялося, вночі у Хмельницькій області сталися вибухи. Під час повітряної тривоги спрацювали сили ППО.

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