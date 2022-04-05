"Росія ставилась до мене злобно і з ненавистю": росіянин з Черкащини вирішив захищати Україну від окупантів

"Росія ставилась до мене злобно і з ненавистю": росіянин з Черкащини вирішив захищати Україну від окупантів

Солдат просто під час відеозвернення розірвав свій російський паспорт.

Сержант військово-космічних сил РФ Денис Малюк, який вже 3 роки проживає на Черкащині, заявив, що хоче захищати Україну у війні з Росією.

Про це повідомляє Управління СБУ в Черкаській області.

Як зазначається, Денис Малюк народився в Україні, має укаїнське коріння, однак до 2019 року проживав з родиною в Росії. Там же проходив і військову службу. Однак, з кар’єрою військового не склалося, тому вирішив жити в Україні.

"Я поїхав з Росії, бо бачив що Росія ставиться до мене злобно і з ненавистю. Вирішив залишитись тут (в Україні - ред.) і будувати тут своє життя", — розповідає росіянин.

За словами Малюка, після початку повномасштабного вторгнення Росії він, як і всі українці, з жахом усвідомив, що російські військові знущаються з мирних мешканців, ґвалтують їх, мародерять та чинять інші неприпустимі звірства.

Натомість росіянин вирішив піти захищати Україну, яка вже стала для нього рідною. Каже, що свій вибір уже зробив — Малюк просто під час відеозвернення розірвав свій російський паспорт.

Нагадаємо, офіцер спецпідрозділу ГУР МО за позивним "Віто" розповів, що самі росіяни передають інформацію Україні щодо руху російської техніки. Крім того, багато громадян РФ воює в складі Збройних сил України.

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