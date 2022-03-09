Росія стрімко втрачає свою військову техніку, яку стягнула до кордонів України – CNN

Росія стрімко втрачає свою військову техніку, яку стягнула до кордонів України – CNN

Ця техніка знищена або наразі виведена з ладу.

За даними американської розвідки, російські війська вже втратили від 8 до 10% військової техніки, яку раніше стягнули до кордонів для вторгнення в Україну.

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Як повідомляє CNN з посиланням на дані розвідки США, йдеться про танки, літаки, артилерію й інше військове майно. Ця техніка знищена або наразі виведена з ладу.

До слова, минулого тижня американська розвідка повідомляла про втрати від 3% до 5% одиниць техніки РФ в Україні.

Раніше у Міноборони США заявили, що Росія випустила в Україні понад 625 ракет.

Нагадаємо, від початку війни, 24 лютого, жертвами збройної агресії Росії стали 1 335 мирних українців: 474 цивільні людини були вбиті окупантами, ще 861 людина постраждала.