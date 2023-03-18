Росія стверджує, що подовжила зернову угоду лише на 60 днів, а не на 120

Марія Захарова наголосила, що всі сторони були повідомлені про вимоги Росії продовжити зернову угоду на 60 днів не тільки усно, але й письмово.

Росія нібито давала згоду на подовження зернових угод лише на 60 днів, а не на 120.

Про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова у коментарі пропагандистським росЗМІ.

"Ми бачимо повідомлення від сторін зернової угоди, про те, що угоду подовжено на 120 днів, ми неодноразово заявляли - і МЗС, і представники Росії при ООН, про те, що російська сторона повідомила всі сторони угоди про те, що продовжує угоду на 60 днів", - наводить заяву Захарової пропагандистське видання.

Водночас чиновниця додала, що всі сторони були повідомлені про вимоги Росії подовжити зернову угоду на 60 днів не тільки усно, але й письмово.

Зазначимо, що є два документи про зерновий коридор. Один з них підписали ООН, Туреччина та Росія, а інший, дзеркальний, - ООН, Туреччина та Україна.

Нагадаємо, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що угоду щодо "зернової ініціативи" подовжено ще на 120 днів.