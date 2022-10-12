Росія стверджує, що знищила "українські терористичні осередки" після вибуху Кримського мосту - The Telegraph

ФСБ "встановила" імена ще 12 осіб, які нібито допомагали Буданову.

Російське розвідувальне управління ФСБ заявило, що затримало вісім осіб, ймовірно причетних до вибуху на Кримському мосту, але кадри арешту викликають сумніви.

Про це повідомило видання The Telegraph.

ФСБ стверджує, що здійснила масове придушення "українських терористичних осередків" після руйнівного вибуху на Кримському мосту.

Організація вже заявила про затримання 8 підозрюваних. Організатором росіяни вважають Головне управління розвідки Міноборони України та його керівника Кирила Буданова.

Також ФСБ "встановила" імена ще 12 осіб, які нібито допомагали Буданову. Вісім із них затримано. Це - п'ятеро громадян РФ, троє громадян України та Вірменії. Пропагандисти навіть опублікували фото "фігурантів".

"Контроль за пересуванням вантажу по всьому маршруту та контакти з учасниками злочинної схеми здійснював співробітник ГУР українського Міноборони", - запевняють у ФСБ.

За версією російських спецслужб, вибуховий пристрій заховали в рулони з поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою понад 22 т і на початку серпня відправили з порту Одеси в болгарський Русе.

Ситуація у Чорному морі: що відомо

Нагаддаємо, що у Чорному морі вдвічі зменшено корабельне угруповання ворога. 6 бойових кораблів маневрують поблизу узбережжя Криму на Чорному морі. Напоготові 2 надводних ракетоносії із 16-ма "Калібрами" на бортах.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що окупований Крим починає перетворюватися на глухий кут для колабрантів. Вони вже втікають з окупованих територій України до Криму, а куди вони побіжать далі, невідомо.

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