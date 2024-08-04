Росія стягнула додаткові сили "Росгвардії" на схід: із якою метою

До тимчасово окупованого сходу України прибули додаткові сили "Росгвардії", аби шукати дезертирів.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Через збільшення випадків дезертирства з лінії бойового зіткнення ворог збільшив кількість блокпостів на сході України. До тимчасово окупованого сходу України прибули додаткові сили "Росгвардії", які виконують роль загородзагонів. Їх задача є виявлення дезертирів російської армії", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, у центрі зауважили, що в Донецьку, Горлівці та інших захоплених населених пунктах збільшилась кількість патрулів.

"Причиною дезертирства є запровадженні російськими генералами активні "мʼясні штурми" через дефіцит техніки на полі бою", - вважають у центрі спротиву.

Нагадаємо, у Раді напрацьовують законопроєкт, який дозволить звільнити одну із категорій мобілізованих.

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