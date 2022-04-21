Росія стягує до України війська з Сирії: десантники завзяття командирів не підтримують і пишуть рапорти на звільнення

Росія стягує до України війська з Сирії: десантники завзяття командирів не підтримують і пишуть рапорти на звільнення

В Росії в окремі дивізії викликають війська з Сирії, щоб відправити до України.

У повітряно-десантні війська РФ викликають підрозділи із Сирії з метою відправлення в Україну. Охочих йти на смерть небагато, тож чимало військовослужбовців пишуть рапорти на звільнення.

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.

"Командування 106 парашутно-десантної дивізії (в/ч 55599, Тула) намагається реабілітуватися після провального наступу своєї дивізії на території України, під час якого було повністю знищено не менше ніж п'ять рот. У травні цього року заплановано повернути всіх військовослужбовців 106 парашутно-десантної дивізії із Сирії, щоб зі "свіжими силами" проявити себе в "спеціальній військовій операції". Проте військовослужбовці дивізії не підтримують завзяття своїх командирів і вже пишуть рапорти на звільнення, які будуть подані на підпис одразу ж після прибуття до Росії", - повідомляє журналіст.

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За наявною у Романа Цимбалюка інформацією, вже написали рапорти на звільнення 20 осіб, наслідувати їх приклад запланували близько половини військовослужбовців 106 пдд у Сирії.

Нагадаємо, що в Росії контрактники не хочуть помирати в Україні і дають драпака з армії. Від початку року до 15 квітня для проходження військової служби в 56 військових частин Західного військового округу було відібрано всього 103 військовослужбовці за контрактом, 23 з яких написали рапорти на звільнення, дізнавшись про проведення "спеціальної воєнної операції" на території України.