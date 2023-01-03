Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі до 6 кораблів: чи є серед них ракетоносії

В Чорному морі загальна чисельність корабельного угруповання ворога становить до 6 кораблів.

Сьогодні, 3 січня, РФ наразі не вивела в Чорне море свої ракетоносії.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Чорне море. Ворожі ракетоносії наразі відсутні. На бойовому чергуванні до 6 російських кораблів", - написав Братчук у своєму каналі в Telegram.

Загроза нової атаки безпілотниками

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планує нову тривалу атаку іранськими безпілотниками. "Цими тижнями ночі можуть бути доволі неспокійними", - попередив Зеленський.

Окупанти не економлять дрони через можливу впевненість в отриманні нової партії від Ірану, кажуть військові експерти.

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