Росія тримає напоготові у Чорному морі 10 кораблів: скільки "Калібрів" є на борту

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 10 російських кораблів. Серед них - 3 ракетоносії.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"У Чорному морі - 10 ворожих кораблів. Серед них - 3 ракетоносії. Можливий загальний залп - 16 "Калібрів"", - поінформував він на своїй сторінці в Telegram.

Загроза нового обстрілу України

У вівторок, 27 січня, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що Росія готується до нової атаки України, але може змінити тактику і це може бути не масований ракетний обстріл. За її словами, може бути й комбінована атака, адже підготовка стратегічної тактичної авіації теж є.

Вона пояснила, що окупанти тривалий час не виводили у море ракетоносіїв, а зараз на бойовому чергуванні перебуває три ракетних носії – два з яких підводні.

Крім того, Росія отримала нову партію дронів. Втім, окупанти почали використовувати їх для інших цілей. Вони намагаються використовувати їх для виявлення протиповітряної оборони, а лише тоді йде ударна хвиля.

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