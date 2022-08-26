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Росія тримає напоготові в Чорному морі 3 кораблі з 18 ракетами "Калібр"

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Росія тримає напоготові в Чорному морі 3 кораблі з 18 ракетами "Калібр"

ілюстративне фото / Фото: Associated Press

РФ тримає напоготові в Чорному морі два надводні і один підводний ракетоносії.

В Чорному морі на бойовому чергуванні зараз перебувають 3 ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 18 ракет.

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

В Оперативному командуванні "Південь" уточнили, що РФ тримає напоготові 2 надводні і 1 підводний ракетоносії.

"Корабельно-катерне угруповання ворожого флоту в штормовому Чорному морі продовжує укриватися за кримським узбережжям, тримаючи напоготові 2 надводні і 1 підводний ракетоносії, споряджені двома десятками "Калібрів", - йдеться у повідомленні.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1578
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