Росія тримає напоготові у Чорному морі 4 ракетоносії: стало відомо, скільки "Калібрів" є на борту

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі тримає напоготові 4 ракетоносії.

Росія тримає у Чорному морі 4 кораблі з ракетами "Калібр".

Про це сьогодні, 15 вересня, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 32 ракети", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні, 14 веренся, у Чорному морі перебувало 6 російських ракетоносіїв із 40 "Калібрами".

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