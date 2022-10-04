Росія тримає напоготові у Чорному морі 5 ракетоносіїв: стало відомо, скільки "Калібрів" є на борту

У Чорному та Середземному морях РФ тримає по 5 кораблів-носіїв ракет "Калібр".

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 32 ракети.

Про це повідомили у пресслужбі Військово-Морських Сил ЗСУ.

Окрім цього, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів.

В Середземному морі РФ тримає 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".

"За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Чорного моря – 34 судна, з них 13 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 34 судна, з них 14 суден рухались з протоки Босфор", - йдеться у повідомленні.

інфоргафіка / ВМС ЗС України

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