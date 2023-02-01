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Росія тримає у Чорному морі три кораблі-ракетоносії: стало відомо, скільки "Калібрів" є на бортах

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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Росія тримає у Чорному морі три кораблі-ракетоносії: стало відомо, скільки "Калібрів" є на бортах

Фото: Associated Press

В Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 13 ворожих кораблів.

Серед російських кораблів у Чорному морі ворог тримає 3 носії крилатих ракет.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 13 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить близько 20 ракет", - йдеться в повідомленні.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні один корабель.

У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, з них п`ять носіїв "Калібрів", загальний залп становить 72 ракети.

Нагадаємо, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попередила, що російська армія між масованими ракетними атаками може точково обстрілювати Україну. 

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Дата публікації
Перегляди
604
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