Росія тримає у Криму носії ядерної зброї: у розвідці оцінили ризики застосування удару по Україні

У ГУР сподіваються, що міжнародна спільнота зможе вплинути на РФ, щоб не привести світ до ядерної катастрофи.

Російська Федерація розмістила в анексованому Криму носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування. Говорячи про ризики завдання ядерного удару, у ГУР зауважили, що Росія "здатна на все".

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

"Військова розвідка бачить, що на території тимчасово окупованого Криму наразі розміщено носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування. Йдеться про кораблі, підводні човни, літаки та наземні комплекси, які можуть завдавати ударів ядерними боєприпасами. Потенційно така можливість росіяни має", - розповів Черняк.

Він наголосив, що розвідка України стежить за переміщеннями ядерної зброї Росії і знає, де вона розташована.

"Однак сподіваємося, що міжнародне співтовариство зможе вплинути на керівництво країни-окупанта, щоб не привести світ до ядерної катастрофи. Україна також враховує різні варіанти розвитку подій", - додав Черняк.

Росія має в своєму арсеналі всі види ядерної збро

За інформацією воєнної розвідки України, країна-терористка Росія має в своєму арсеналі всі види ядерної зброї, але у ГУР наголосили, що постійно стежить за її переміщенням.

Також відомо, що Росія планує розмістити ядерну зброю в Білорусі. За словами білоруського опозиціонера та міністр культури Білорусі у 2009−2012 роках Павла Латушка, Путін готується розмістити ядерну зброю в Білорусі, але він не довірить ядерну зброю Лукашенку, а лише розмістить її в РБ і "вона перебуватиме під контролем російських військово-космічних сил, сил ядерного стримування".

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