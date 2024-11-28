Росія у Торецьку використовує тактику "закидування мʼясом" - речниця ОТУ Луганськ

Російські загарбники продовжують штурмувати місто Торецьк у Донецькій області і вдаються до тактики "закидування мʼясом" супротивника.

Про це повідомила речниця ОТУ Луганськ Анастасія Бобовнікова в етері Армія TV.

"У Торецьку, як і раніше, складна ситуація. Ідуть міські бої. Окупанти закидають наших військовослужбовців "м'ясом", інакше це не можна назвати. Це "м'ясні" штурми", — сказала Бобовнікова.

Крім того, загарбники використовують багато артилерії і здійснюють приблизно півтори тисячі обстрілів на добу в зоні відповідальності ОТУ Луганськ.

Бобовнікова розповіла, що для наступу російські військові використовують авіацію, яка трішки знизила свою активність після зміни погодних умов.

"Їм байдуже на особовий склад, їм головне закидати нас своїми малими піхотними групами. І FPV-дрони вони також намагаються застосувати за будь-якої погоди", — додала Бобовнікова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог окупував Новоселидівку та Петрівку на Донеччині.

Крім того, ми раніше інформували, що у Торецьку російські солдати розстріляли цивільних.

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