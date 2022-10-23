Росія ударами по енергетичних об'єктах намагається змусити Україну більше вкладатися в захист і відволіктися від контрнаступу - ISW

Вчора, 22 жовтня, російські війська здійснили масовані ракетні та безпілотні удари по об'єктах української енергетичної інфраструктури в 9 областях. Атаками на ці об'єкти РФ хоче змусити Україну більше приділяти уваги їхньому захисту, ніж подальшому контрнаступу.

Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни.

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Так, за повідомленням Генштабу, ЗС РФ завдали 40 ракетних ударів і застосували 16 іранських безпілотників Shahed-136 по українській інфраструктурі. З них Силам оборони вдалося збити 20 російських крилатих ракет і 11 російських безпілотників. Удари завдавалися по енергетичній інфраструктурі у Волинській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

"Укренерго" 22 жовтня оголосила, що масштаби російських ударів 22 жовтня, які дорівнювали або перевищували масштаб і ефект російських ударів 10-12 жовтня.

"Російські війська, ймовірно, намагаються знизити волю України до боротьби та змусити український уряд застосувати додаткові ресурси для захисту цивільного населення та енергетичної інфраструктури замість того, щоб спрямувати ці ресурси на контрнаступи України на сході та півдні. Надзвичайно малоймовірно, що постійні російські удари по українській цивільній інфраструктурі підірвуть волю України до боротьби, але в міру зниження температури вони все більше створюватимуть економічну та гуманітарну проблему для України", - зазначають в Інституті вивчення війни.

Російські обстріли та удари пошкодили приблизно 30% енергетичної інфраструктури України за останні тижні, що призвело до повних відключень електроенергії по всій країні, а не лише на лінії фронту.

" Відключення світла в поєднанні з холодною зимовою погодою та пошкодженими цивільними будівлями, ймовірно, посилять страждання цивільного населення України цієї зими. Російська кампанія націлювання на українську енергетичну інфраструктуру створює гуманітарну трагедію, не змінюючи суттєво ситуації на полі бою, і російські виправдання для таких ударів стають дедалі слабшими", - зауважили в ISW.

Нагадаємо, що бажання заволодіти Бахмутом на Донеччині затьмарило всю стратегічну логіку окупантів. У недавньому аналізі аналітичний центр Інститут вивчення війни назвав дії Пригожина, який кидає в бій ув'язнених в ПВК "Вагнер" в Бахмуті "несуттєвими з оперативної точки зору" після втрати Росією Ізюма.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський повідомив, що в деякі райони вже вдалося повернути світло після російських атак 22 жовтня. Водночас президент закликав українців обмежити споживання електрики.

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