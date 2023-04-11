Росія узаконила електронні повістки: Подоляк розповів, чи зроблять те саме в Україні

Радник голови ОП запевняє, що наразі в Україні немає потреби запроваджувати електронні повістки.

Росія зрівняла електронні та паперові повістки. Відтепер росіянам у застосунки "Госуслуги" (аналог української "Дії" – Ред.) присилатимуть електронні повістки і каратимуть "ухилянтів".

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів "24 каналу", чи варто військовозобов'язаним українцям найближчим часом чекати на повістки в "Дії".

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"Сьогодні немає потреби змінювати порядок мобілізації в Україні. В Росії ж відбулась істерична дія через парламент, коли депутати тричі проголосували і отримали електронний мобілізаційний документ", – сказав радник керівника ОП.

На думку Подоляка, така істерична поведінка Кремля свідчить про величезні втрати окупантів на фронті. Радник голови ОП запевняє, що наразі в Україні немає потреби запроваджувати електронні повістки.

За його словами, існують 3 важливі фактори, які впливають на мобілізацію:

в Україні існує контрольований процес мобілізації – Міноборони і ЗСУ займаються ним доволі ефективно, запевнив Подоляк. Радник голови ОП послався на слова віцепрем'єра та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, щодля запровадження електронних повісток через "Дію" потрібно змінити низку документів, регуляторних актів в нашому законодавстві. Подоляк запевняє, що зараз в цьому зараз немає потреби; Українські ТЦК сьогодні працюють досі ефективно, попри наявність помилок, які військові постійно виправляють.

Раніше в Мінцифри розповіли, чи приходитимуть до "Дії" повістки для військовозобов'язаних українців.

Також ТСН.ua розбирався, чи реально та чи законно викликати до військкоматів (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки) через месенджер. За словами голови Мінцифри, цьогоріч запустити видавання повісток через месенджери технічно неможливо.

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