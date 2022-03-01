Росія вбиває цивільних: від початку війни РФ проти України загинуло понад 30 осіб на Донбасі

Росія вбиває цивільних: від початку війни РФ проти України загинуло понад 30 осіб на Донбасі

Поранено 181 людину.

За шість днів війни, від 24 лютого, російська армія вбила 33 мирних мешканців у Донецькій області.

Про це повідомив голова ОДА Павло Кириленко.

Протягом 1 березня (станом на 22:00) росіяни поранили на підконтрольній Україні території Донецької області ще 22 цивільних. Один поранений - в Опитному, а 21 людина постраждала у Маріуполі.